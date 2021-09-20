Emniyet'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan ve kullandıkları GSM hatlarıyla örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilerle yoğun irtibatları oldukları belirlenen 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonlarda halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
- Mine Kırıkkanat yazdı: FETÖ'cülerden boşalan koltuğa Adnancılar nasıl yerleştirildi?
- 4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'dan açıklama: 10 yıl önceki FETÖ kumpasını hatırlattı
- ROKETSAN ihalesindeki FETÖ şüphesi Meclis gündeminde
- Stratejik savunma kuruluşu ROKETSAN'ın ihalesi FETÖ ile ilişkili Kaya Tur'a verildi
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- AKP, MHP'yi ikna edemedi