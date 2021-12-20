Emniyet'te MHP'yi ayağa kaldıran sözler: "Bıyık da iş olsa..."

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:38

Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, terörle mücadele sırasında yaralanarak gazi olmuş bir özel harekatçı polis memuruna karşı kullandığı iddia edilen sözleri tartışma konusu oldu.

Trabzon Polis Özel harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Gazi Ahmet Civelek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddia ettiğine göre İl Emniyet Müdürü Aydoğan, denetleme için şubeyi ziyareti sırasında Kenan Aydoğan'ın alaycı tavırlarına maruz kaldı. Emniyet Müdürü Aydoğan için "Gazi olmak için bilerek tedavi olmadığımı parayı mesleğe tercih ettiğimi soyledi" diyen Civelek, Aydoğan'ın ayrıca bıyıklarına da tepki gösterip "O bıyıkları keseceksin, bıyık da iş olsa g.tte çıkmazdı" dediğini öne sürdü.

Emniyette tartışma yaratan olay MHP'nin de gündemine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Civelek'in olayı anlattığı paylaşımı alıntılayarak “Hilal Bıyıklılara” karşı Hüseyin Çelik ruhunu yaşatan mı var? Bir açıklama yapılmalı!" dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'a Emniyet Teşkılatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan da (EMŞAV) tepki geldi.

EMŞAV'dan yapılan yazılı açıklamada, Aydoğan'a, "Yaptığınız bu nezaketsiz davranışınızdan dolayı sizi kınıyoruz. Gaziye ve şehide saygısı olmayanların bir makamıu işgal etmesi günahtır. Bırakın o şerefli makamı" diye seslenildi.



