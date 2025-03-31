Emre Özcan'dan spor kulüplerine '301 tutuklu' tepkisi: Neden korkuyor olabilirsiniz?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:35

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:35

Spor yorumcusu Emre Özcan, İBB'ye yönelik operasyonla başlayan süreçle birlikte büyüyen eylemlerde çok sayıda öğrencinin tutuklanması karşısında spor kulüplerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Youtube kanalında konuşan Özcan, konuya ilişkin "Bazı insanlar rahatsız olabilir ama bu maç benim umrumda değil, bu şekilde yapacağım bu programı. Anlayamadığım bir şey var, futbol kulüpleri 7-8 gündür bir şey olmamış gibi davranıyorlar. 301 insan şu anda içerde ve bu gençlerin tamamı bu kulüpleri tutuyor" dedi.

Futbol kulüpleri neden korkuyor diyen Emre Özcan, "Korku dünyanın en doğal eylemlerinden biri. Ben de kişisel olarak tepki gösterirken korkuyorum. Bunu gönül rahatlığıyla dile getiriyorum. Ama spor kulüplerinin korkacak nesi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Özcan tepkisini "Bir tarafta durmasınlar gerek yok. Ama '7-8 gündür ülkedeki genel gidişattan gençlerin bunu yaşamasından tedirgin oluyoruz' deyin. Başka bir şeye gerek yok. Bundan neye korkarlar? Milyonlar var arkalarında. Diyorlar ya 20 milyon 30 milyon 40 milyona çıkanlar var arasında. Ortalamaları 20 milyon. Milyonlarca insandan desteğini alan derneklersiniz, organizasyonlarsınız. Neden korkuyor olabilirsiniz?" diyerek sürdü.

YERLİKAYA: EMRE ÖZCAN SPORU KİRLETİYOR

Özcan'ın bu sözleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya yargıyı göreve çağırdı. Yerlikaya X hesabı üzerinden "Emre Özcan Halkı Kin ve Nefrete Sürüklüyor!" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tribünleri siyasete alet etmek, taraftarları kışkırtmak suçtur! Emre Özcan, sporun birleştirici gücünü sabote ediyor, futbol sahalarını propaganda alanına çevirmeye çalışıyor. Bu provokasyonlara sessiz kalınamaz! Sporu kirleten, toplumu ayrıştıran bu tür isimlere karşı sessiz kalınamaz."