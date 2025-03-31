Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktordan açıklama: Öğrenciyken yardım etmiş!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 31.03.2025 - 10:56

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaştı. İlk müdahale, konseri izleyenler arasında bulunan hekimler tarafından yapıldı. Daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak’ın hastaneye sevk edilmesinin ardından tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Konak’a sahnede yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR - kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulandığı belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından entübe edilen sanatçı, saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTORUN AÇIKLAMASI

Konser alanında bulunan ve Konak’a ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, ünlü sanatçıyla yıllar önce yaşadığı anısını paylaştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken Volkan Konak’la tanıştığını belirten Yasak, o dönemde sanatçının kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Konserde çektiği videoya duygusal bir not ekleyen Yasak, "20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler, bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.