'En son tercihimdi' demişti... Ahmet Davutoğlu'nun 'seçim' itirafına CHP'den ilk yanıt

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:56

Siyaset gündemi, seçimde CHP listelerinden TBMM'ye 10 vekil gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun itirafını konuşuyor.

Medyascope'ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyledi.

Seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

"CHP LİSTELERİNDEN GİRMEK SON TERCİHİMDİ"

Seçimle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "ittifak" teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben."

Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptığını da ifade etti.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Davutoğlu'nun açıklamaları kısa sürede siyaset gündemine otururken; söz konusu ifadelere CHP'den ilk yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bir gazetecinin, Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" yanıtını verdi.