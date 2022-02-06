Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, felaketi yaşayan şehre böyle seslendi: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

06 Şubat 2022 Pazar, 23:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, ekip, araç ve gereç sayılarını artırdıklarını belirterek, "Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Dönmez, günlerdir elektrik sorunu yaşayan Ispartalılara "Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız" dedi.

BEŞ GÜNDÜR ELEKTRİK YOK

Yurttaşların kar nedeniyle zor günler yaşadığı Isparta'ya beş gündür elektrik verilemedi.

Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını itiraf etti.

Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, "Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız."

Isparta'da soğuktan üşüyen çocukların battaniye ve montlara sarınarak ısınmaya çalışmasa gündem olmuş ve tepki çekmişti. Öte yandan, bir yurttaşın donarak öldüğü iddialarına ise valilikten yalanlama gelmiş ve yurttaşın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.