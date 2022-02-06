Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Vali Seymenoğlu'nun evinde istirahat ettiği bildirildi.

İHA
06 Şubat 2022 Pazar, 21:38
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı
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Isparta Valiliği'nden edinilen bilgiye göre dün Covid-19 testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testinin pozitif çıktı.

"EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR"

Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi. 


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