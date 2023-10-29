Engelli yurttaşlar mağdur: Tekerlekli sandalye fiyatları 15 bin liradan başlayarak 900 bin liraya kadar yükseliyor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 07:51

Uzmanlar, en düşük fiyattaki sandalyelerin kalite açısından engellilerin kullanımına uygun olmadığı belirtiyor. Fiyatların bu denli yüksek olması ise engelli yurttaşların tekerlekli sandalyeye ulaşmasını imkansız hale getiriyor. 6 Şubat depremlerinin ardından ise artan engelli yurttaş sayısı ise tekerlekli sandalye ihtiyacını daha da hayati duruma getiriyor. Depremzede olan engelli yurttaşların tekerlekli sandalyeye ulaşımları çok daha zor hale geliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Sınav, şu anda maddi durumu yeterli olmayan yaklaşık 600 kişinin tekerlekli sandalye için sırada beklediklerini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından tekerlekli sandalye ihtiyaçlarında artış olduğunu belirten Sınav, “Fiyatların fahiş şekilde artmasının ardından toplum bundan etkilendi. Dernek olarak engellileri sandalye için bu kadar beklettiğimiz bir dönem olmamıştı. 2022 yılında derneğimizi arayarak sandalye bağışı yapmak isteyen birisi 10 kişiye bağışta bulunurken şimdi bu sayı 2’ye düştü. 2021 yılında fiyatı 4 bin 750 liraydı” dedi.

‘ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜR’

Uygun fiyatlı olan sandalyelerin kalitesiz olduğunu belirten Sınav, “En düşük fiyat olan sandalyeler, engellilerin sosyal yaşamın içerisine katılmalarına yardımcı olacak sandalyeler değil. Evin içinde veya banyoda kullanabileceği türden sandalyeler. Ayrıca her sandalye her engelli için doğru olmuyor. Yanlış sandalye engellide bası yaralarına neden olur ve ölüme kadar götürür” diye konuştu. Sandalyelerin yurtdışından geldiğini söyleyen Sınav, yerli üretim yapılması gerektiğine dikkat çekti.