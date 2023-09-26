Olduğunuz yerde eriyeceksiniz! Sadece bir sandalye kullanarak yapabileceğiniz 5 egzersiz

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:20

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:20

Egzersiz yapmanın zor ve pahalı olması gerekmez. Evinizin rahatlığında sadece bir sandalye kullanarak vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. İşte, formunuzu korumanızı sağlayacak 5 etkili egzersiz:

1. Sandalye Squat (Sandalye Çökme):

Sandalyenin önünde ayaklarınız omuz genişliğinde açık olsun. Ellerinizi ileri uzatın ve yavaşça oturur gibi sandalyenin kenarına çökün. Kalçanızı geriye doğru itmek suretiyle çökmeye dikkat edin. Ardından yavaşça kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu egzersiz bacak kaslarınızı güçlendirecektir.

2. Triceps Dip (Triceps Dalışı):

Sandalyeyi sırtınıza dönün, avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde sandalyenin kenarına oturun. Bacaklarınızı öne uzatın ve ellerinizle yukarı doğru iterek sandalyeden kalkın. Ardından yavaşça tekrar oturun. Bu egzersiz triceps kaslarını çalıştırır.

3. Step-Up (Basamak Çalışması):

Sandalyenin önünde ayaklarınız omuz genişliğinde açık olsun. Bir ayağınızı sandalyenin yüzeyine koyun ve o bacağınızı kullanarak sandalyenin üzerine çıkın. Ardından diğer ayağınızı da getirin. Bu egzersiz bacaklarınızı ve kalçanızı hedefler.

4. Plank (Düz Durma):

Sandalyenin sırtına dönün ve dirseklerinizi sandalyenin kenarına yerleştirin. Ayaklarınızı geriye doğru uzatın, vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutun. Karın kaslarınızı sıkın ve bu pozisyonda kalın. Bu, karın kaslarınızı ve çekirdek kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olur.

5. Sandalye ile Bacak Kaldırma:

Sandalyenin kenarına yatın, ellerinizi sandalyenin altına koyun. Bacaklarınızı yukarı doğru kaldırın, ardından yavaşça indirin. Bu egzersiz alt karın kaslarını hedefler.

Bu basit ve etkili egzersizler, sadece bir sandalye kullanarak vücut formunuzu korumanıza ve güçlendirmenize yardımcı olabilir. Hem zaman hem de bütçe dostu olan bu egzersizleri deneyerek sağlıklı yaşamınıza adım atın.