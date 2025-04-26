Engin Ulusoy kimdir? İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:55

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:55

Engin Ulusoy gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.

ENGİN ULUSOY KİMDİR?

Engin Ulusoy,1962 yılında Lüleburgaz'da doğdu. 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını yürütmektedir.

MESLEK HAYATI

Antalya merkez ve Kaş, Ovacık ilçesi ve Sinop ilinde çeşitli birimlerde görev yaptı, 1993-1996 yıllarında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak çalışmıştı. Sonrasında; Ayancık emniyet amiri, Darende ilçe emniyet müdürü oldu. 2000-2004 yılları arasında Marmaris ilçe emniyet müdürlüğü yaptı. 2004-2008 yılları arasında Denizli Trafik Birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek emekli olduğu 2017 yılına kadar Polis Başmüfettişi olarak çalıştı.

İBB'DEKİ GÖREVİ

24 Eylül 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı olarak atanmış ve Aralık 2023'e dek bu görevi sürdürmüştür. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

ENGİN ULUSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ev baskınları ile gözaltı kararlarının "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında olduğu belirtildi.



