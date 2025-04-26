Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:43

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:43

İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Nazan Başelli kimdir? İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli neden gözaltına alındı?

NAZAN BEŞELLİ KİMDİR?

Nazan BAŞELLİ, 1963 İstanbul doğumlu olup, İlk ve Orta eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümünden, 1997 yılında Halkla İlişkiler, 2018 yılında İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

NAZAN BEŞELLİ'NİN KARİYERİ

1982 yılında İstanbul Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. 1987 yılında Zabıta Komiser Yardımcısı, 1996 yılında Zabıta Komiseri olarak atandı. Hizmet gereği Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüklerinde Zabıta Amiri olarak görev aldı.

NAZAN BEŞELLİ EVLİ Mİ?

21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü görevine atanan BAŞELLİ, bir kız çocuğu annesidir.

NAZAN BEŞELLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.