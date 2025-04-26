Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:49

İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Onur Soytürk, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Onur Soytürk kimdir? İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Onur Soytürk neden gözaltına alındı?

ONUR SOYTÜRK KİMDİR?

Soytürk, 1980 yılında Ordulu memur bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Samsun’da doğdu. 2000 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

ONUR SOYTÜRK'NİN KARİYERİ

Giresun’da askerliğini tamamlayıp 2005 yılında İBB Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında çalıştı. Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde 5,5 yıl boyunca Coğrafi Bilgi Sistemleri, İmar Planlama ve Kentsel Dönüşüm konularında uzmanlaşarak çeşitli görevlerde bulundu.

Kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü ardından Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm konusunda en büyük şirketlerden birinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürlüğü’ne atandı ve dört yıl boyunca bu görevi yürüttü. İstanbul İmar A.Ş'yi "İstanbul'u yeniden imar etmek" sloganıyla Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Geliştirme alanlarında güçlü bir organizasyon olması amacıyla yapılandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki pek çok ilçede İmar ve Mülkiyet sorunlarına ilişkin çalışmalar yürüttü. İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında maliyetine ve yerinde dönüşüm uygulamalarının yapılmasını sağlayan ekipte yöneticilik yaptı.

ONUR SOYTÜRK EVLİ Mİ?

Evli ve biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır.

ONUR SOYTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.