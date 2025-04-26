Murat Yazıcı kimdir? İBB Eski Genel Sekreteri Murat Yazıcı neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:43

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:43

Murat Yazıcı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, İBB Eski Genel Sekreteri Murat Yazıcı 47 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

MURAT YAZICI KİMDİR?

1977’de doğan Murat Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi Uzmanlığı alanındaki yüksek lisansını ‘’ Türkiye’de Kamu İhale Uygulamaları ve Uygulayıcılardan Kaynaklanan Sorunlar’ adlı tezi ile tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında Başbakanlık Satınalma Memuru olarak başladı. 2010 yılına kadar bu görevi sürdüren Yazıcı, 2010 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Şube Müdürlüğü yaptı. 2013-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanlığı görevini üstlendi. 2014-2016 arası Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı. Aynı tarihlerde SGK ve Kızılay iştiraki olan Emek İnşaat ve İşletme AŞ.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

2016-2018 tarihlerinde Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği görevini sürdürdü. 01.08.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. 2023 yılında bu görevden ayrıldı.

İyi derecede İngilizce bilen Murat Yazıcı, evlidir ve bir çocuğu vardır.

MURAT YAZICI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.