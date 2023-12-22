Ensar Aytekin bütçe görüşmelerinde konuştu: 'Altın tozlu kahve içenler var'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:29

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınının 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, bütçe görüşmelerinde söz alarak şu ifadeleri kullandı:

"Parlamentolar iki temel hak yaratır; biri yasama hakkı, biri de bütçe hakkıdır. Bu iki hak da halk adına kullanılır. Bütçe, doğmamış çocuğun üzerinde hakkı olduğu bir mekanizmadır ve sıkı sıkıya korunup denetlenmesi sorgulanması gerekir. Bugün meclise sunulan bu bütçeye baktığımızda içinde halka dair sadece bolca verginin olduğu bir bütçe görüyoruz.

"OLAN VATANDAŞA OLUYOR"

Bakın bu bütçenin yüzde 25'i bütçe açığından oluşuyor. İki yıldır, ek bütçe yapıyoruz. Her şey sapıyor. Biri çıkıyor gözümdeki ışıltı diyor, biri çıkıyor dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Olan vatandaşa oluyor. AKP yönetemediği bütçenin, har vurup harman savurduğu bütçenin faturasını halka fatura ediyor.

Bu bütçe için de öyle görünüyor ki ek bir bütçe çıkacak. Eylül'ü görmeden ek bütçe yine meclisin gündemine gelecek. İlginç bir veri sunayım:

Cumhurbaşkanlığı için teklif edilen mal ve hizmet alımı 6,93 milyarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği olmak üzere yani 7 tane bakanlığın toplam mal ve hizmet alımı 5,88 milyar TL.

"HAYIRDIR NE ALACAKSINIZ?"

Sadece Cumhurbaşkanlığının mal ve hizmet alımı bu 7 tane bakanlığın toplam mal ve hizmet alımının üstünde. Yani sarayın sadece günlük mal ve alım gideri kabaca 19 milyon lira. Hayırdır ne alacaksınız? Bu artış önümüzdeki yerel seçimlere kaynak yaratmak için mi kullanılacak merak ediyoruz?

Cumhurbaşkanlığının 2023’te 6,6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12,3 milyar liraya çıkarılıyor, artış oranı yüzde 85. Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira harcayacak, saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 bin lira para harcayacak yani önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak.

AKP hayal pazarlama konusunda yeterince mahir. Bakın 2023 vizyonu diye ortaya koydukları vizyondan geriye sadece bu kağıda yazılanlar kaldı. 2023’te ilk 10 ekonomiden biri olacağız diyorlardı, 19.sıradayız.

"KAĞIT İSRAFINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Ama ilk 10’a girdiğimiz bir yer var. Nedir o? Sefalet endeksi. Dünya sefalet endeksi sıralamasında 10. sıradayız. Dünyanın en sefil 10. ülkesi yaptılar. 2023 için hedef tutturamayanlar, 2053 için hedef koymaya kalkıyorlar. Hedefe giden yolu olmayınca bu vaatler kağıt israfından başka bir şey değildir.

Değerli milletvekilleri; bu Türkiye yüzyılı öyle bir makyaj ki, makyaj silinince açlığı görüyoruz. Yoksulluğu, mülksüzleştirmeyi, sefaletin iktidarca beslendiğini görüyoruz. O kadar ki Merkez Bankası başkanı bile İstanbul’da ev bulamıyor ve annesinin yanına yerleşiyor. Başkan, 'Barınamıyoruz Hareketi'ndeki gençlerle buluşsun, gençler kendilerine olayın sebebini gayet net anlatır.

"PUDRA ŞEKERİ ÇEKENLER VAR"

Eserinizle ne kadar övünseniz az. Bu ülkede derin yoksulluk yok. Bu ülkede yoksulluk uçurumu var. Bu ülkede bodur çocuk gerçeği var, beslenemediği için ağzında diş olmayan çocuklar var. Bir yanda da sarayın besilileri var. Pudra şekeri çekenler var. Altın tozlu kahve içenler var.

Türkiye Yüzyılı’nın özeti şudur:

Emekliye kuru ekmek,

Üniversiteliye kurtlu yemek,

Yoksullara taş çorbası,

Vekillerine ızgara ciğer yürek.

Bu bütçeye hayır demek bizim için asli vatandaşlık görevidir.

Genel kurulu saygıyla selamlıyorum."