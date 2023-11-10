CHP'li Murat Bakan bütçe görüşmelerinde konuştu: Millet bahçelerinin yarısı beton...

Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:10

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:12

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmelerinde sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarını eleştirerek "Bütçenizde hiçbir şey yok. Burada sunumunuza koymuşsunuz, millet bahçeleri...Kek yiyip yuvarlanacağımız yerleri iklim krizi ile mücadele alanları olarak görüyorsunuz ve bunların yarısı da beton" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşülüyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, komisyonda Bakan Özhaseki'nin sunumunu eleştirerek şunları söyledi:

"BİR AÇIKLAMASINI DUYMADIM"

"Bakanlığınız Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ama siz yerel yönetimlerden geldiğiniz için sadece şehircilik perspektifiyle bakıyorsunuz. Yanınızda da -uzun yıllardır kanunlarda beraber çalışıyoruz- Fatma Varank, değerli bürokrat arkadaşımız ama iklim başmüzakeresini sordum ben burada. Çünkü kendisini tanıtırken Bakan Yardımcısı olarak tanıttı. İklim Başmüzakereciliği bakan yardımcılığından çok daha önemli bir pozisyon. Dünya artık politika ajandasının en üstünde bu bakanlıkların en üstünde iklim politikaları var. Fatma Hanım, İklim Başmüzakerecisi oldu, bir açıklamasını duymadım.

"PARLAMENTOYA NE BİR DAVET VAR NE AÇIKLAMA VAR"

COP 28 (2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) var önümüzde Dubai'de. Biz önceki COP'a iki tane parlamento olarak, çevre komisyonu olarak Murat Kurum o da bu konuda sizden ilerideydi. Parlamento Çevre Komisyonu olarak COP'lara gittik ve ülkemizi temsil ettik. 20 gün sonra Dubai'de BM İklim Değişikliği'nin Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Komisyonu var parlamentoya ne bir davet var ne açıklama var. Hiçbir şey yok.

"KEK YİYİP YUVARLANACAĞIMIZ YERLERİ..."

İklim krizi ile ilgili bu bütçede ne var Allah aşkına... Bütçenizde hiçbir şey yok. Burada sunumunuza koymuşsunuz, millet bahçeleri...Kek yiyip yuvarlanacağımız yerleri iklim krizi ile mücadele alanları olarak görüyorsunuz ve bunların yarısı da beton. Allah aşkına gidin Avrupa'da bir parka parkların içinde beton var mı, eser miktarda vardır. Niye, doğal hayat orada gelişsin diye. Millet bahçelerinin yarısına beton dökmüşsünüz, bunu iklim kriziyle mücadele çerçevesinde sunumunuza koymuşsunuz."