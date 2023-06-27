Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
Gazeteci Enver Aysever, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı sosyal medya hesabı üzerinden hedef alan Şaban Sevinç’e tepki gösterdi. Aysever, Sevinç'e yönelik olarak "Kına yakabilirsin" ifadelerini kullandı.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, soyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.
Kurgu olduğu iddia edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Şaban Sevinç de Yanardağ’ı hedef gösteren isimlerden biri oldu.
ENVER AYSEVER’DEN TEPKİ: KINA YAKABİLİRSİN
Gazeteci Enver Aysever TELE1’e düzenlenen kumpasa ortak olan Şaban Sevinç’e tepki gösterdi. Aysever sosyal medya hesabından Sevinç’in paylaşımını alıntılayıp “Kına yakabilirsin, Merdan tutuklandı!” ifadelerini kullandı.
Kına yakabilirsin, Merdan tutuklandı ! https://t.co/3MBzfrBbt4— Enver Aysever (@enveraysevera) June 27, 2023
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