Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:34

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:36

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, soyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kurgu olduğu iddia edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Şaban Sevinç de Yanardağ’ı hedef gösteren isimlerden biri oldu.

ENVER AYSEVER’DEN TEPKİ: KINA YAKABİLİRSİN

Gazeteci Enver Aysever TELE1’e düzenlenen kumpasa ortak olan Şaban Sevinç’e tepki gösterdi. Aysever sosyal medya hesabından Sevinç’in paylaşımını alıntılayıp “Kına yakabilirsin, Merdan tutuklandı!” ifadelerini kullandı.