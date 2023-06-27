Sosyalist partilerden Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: 'Bu onursuz sessizlik yıkılmalı'

Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 27.06.2023 - 17:47

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"YANARDAĞ YALNIZ DEĞİLDİR"

Yanardağ’ın tutuklanmasıyla ilgili yayımladığı açıklama ile tepki gösteren Türkiye Komünist Partisi 'Bu onursuz sessizlik yıkılmalı' dedi. TKP'den yapılan açıklama şöyle:

''Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının sorumluları AKP, İYİP olduğu kadar bu sürece sessiz kalanlardır. Bu onursuz sessizlik yıkılmalı. Boyun eğme, ses ver, örgütlen. Merdan Yanardağ yalnız değildir.''

"İŞTE AKP ADALETİ"

Konuyla ilgili TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bir açıklama yaptı ve "Merdan Yanardağ’ın tutuklanması, bir kez daha “saçma” ve “anlamsız” bir şikayetin ciddi bir hak ihlaline dönüşmesidir. Kuşkusuz bu kararın Yanardağ’ın söyledikleriyle ilgisi yok. İntikam, şantaj, sindirme girişimi. İşte AKP adaleti!" ifadelerini kullandı.

"BU KİRLİ OPERASYON..."

SOL Parti de sosyal medya üzerinden yaptığı tepki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merdan Yanardağ yalnız kalmayacak, TELE 1 susmayacak.

Bu kirli operasyon bağımsız medyayı susturmak, halkın direnme mevzilerini çökertmek üzere atılan bir adımdır.

Kararlıyız, dayanışmayı büyüterek, saldırıya uğrayan her mevzide birleşerek direneceğiz."

Merdan Yanardağ yalnız kalmayacak, TELE 1 susmayacak.



Bu kirli operasyon bağımsız medyayı susturmak, halkın direnme mevzilerini çökertmek üzere atılan bir adımdır.



Kararlıyız, dayanışmayı büyüterek, saldırıya uğrayan her mevzide birleşerek direneceğiz. — SOL Parti (@solpartibilgi) June 27, 2023

"TUTSAK ETMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yanardağ’ın tutuklanması sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TİP’in açıklaması şu şekilde:

“Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Saray yargısı tarafından hukuksuz suçlamalarla tutuklanması kabul edilemez.

Saray’ın gazetecileri hedef gösterip tutsak etmesini kabul etmiyoruz.”