Fatih Erbakan’dan iktidara: 'Batmaya devam ediyoruz'

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan “Enflasyon, hani düşecekti, batmaya devam ediyoruz. Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre, yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdık” dedi.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:47
Fatih Erbakan’dan iktidara: 'Batmaya devam ediyoruz'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Trabzon'un Maçka ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştirdi. 

Enflasyona ilişkin Erbakan, şu ifadeleri kullandı: 

"Enflasyon, hani düşecekti, batmaya devam ediyoruz. Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre, yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdık. Bağımsız kuruluşlar, yüzde 122 hesap ediyor. Mutfakta, çarşıda, pazarda muazzam bir yangın var. Dolar geçen seçimden önce nisan ayında 19 liraydı, bugün 34 liraya dayandı. Bu hızla giderse seçim günü 38 lira olursa şaşmayın. 'Halen düşüreceğiz' diye Merkez Bankası'ndan milyarlarca dolar rezerv satıyorlar. Buna rağmen frenleyemiyorlar. İki seçim arasında dolar iki katına çıktı. Hep aynı hikaye; dolar düşmez. Hükümet kendisi söylüyor; orta vadeli ekonomik programlarında dolar yıl sonuna kadar 45 lira olacak. İnşallah 2028'de Yeniden Refah olarak iktidara geldiğimizde, bu millete sadaka, erzak, kömür dağıtmak yerine Erbakan hocamızın yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle, bu milletin alım gücünü, refah seviyesini artıracağız."


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