Fatih Erbakan: MHP ve İYİ Parti'yi geride bırakacağız

Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:52

Güncelleme: 17.03.2024 - 09:52

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partisinin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda seçim hedeflerine ilişkin konuştu.

Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" ifadesini kullandı.

Parti üye sayılarının artışına dikkat çeken Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız" şeklinde konuştu.

YRP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise partilerinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu belirtti ve seçimlerde iddialı olduklarını dile getirdi. Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız" şeklinde konuştu.