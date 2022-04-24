Erbaş'tan gurbetçilere 'inanç' uyarısı: Kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder

24 Nisan 2022 Pazar, 09:47

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaret için gittiği Almanya'nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Köln DİTİB Merkez Camii Konferans Salonu'nda gerçekleşen iftar programında, katılımcılara yaptığı konuşmada Erbaiİ, "Ramazan ayındaki şu manzaraya bakar mısınız? İftar vesilesiyle toplanmış hepimiz ezan anını bekliyoruz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir manzara yok. Hiçbir kimse ne bir lokma ekmek yiyebiliyor, ne bir damla su içebiliyor. Çünkü Rabbimiz böyle emretmiş. Biz onun emrine riayet ederek rahmetinden istifade ediyoruz" dedi.

Erbaş, konuşmasında "ailelerin çocuklarına inanç ve değerlerini öğretmediğinde yanlış inançların tuzakları ile karşı karşıya kaldığını, terör ve istismarcı yapıların eline düşebildiğini" söyleyerek "Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çocuklarımız mutlaka medeniyetimizi, milli değerlerimizi kendi dilimizden öğrenmelidir. Kendi dilimizden öğrenmediğimiz zaman başka dillerden öğrendiğimiz o medeniyet eksik kalıyor" ifadelerini kullandı.