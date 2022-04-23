İşler sarpa 'SAR'dı: Umreye Diyanet’ten yüzde 150 zam
Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine dolarla gerçekleştirilen umre işlemlerinin 2019 yılında Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile yapılmasına karar veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesabı ekonomik kriz nedeniyle tutmadı. Umre işlemleri için 2022 yılında da SAR üzerinden tarifelendiren başkanlık, TL, SAR karşısında da değer kaybedince rekor zam yaptı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen umre 2022 yılında yüzde 150 zamlandı. Diyanet, “Şevval ayı (Ramazan ayının peşinden gelen ay) umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi. 2019 yılında 7 bin 500 TL olan en düşük umre ücreti, 2022 yılında 18 bin 620 TL (4 bin 750 SAR) oldu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 22 Nisan’da 1 TL karşısında 3,93 TL’den işlem gören 1 SAR’ın umre fiyatlarına etkisi Diyanet’in umre tarifelerine de yansıdı. En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL’ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL’ye çıktı. Diyanet, çocuk umresi için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.
İLK TUR 2 MAYIS’TA
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Şevval ayı umre turlarının" 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran’dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
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