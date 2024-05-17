Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun sanatçı Melek Mosso'nun şarkı söylediği esnada yaptığı dans hareketleri ile sosyal medyada gündem oldu.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 23:19
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
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Etimesgut Belediyesi üç gün devam edecek gençlik festivali düzenledi.

Melek Mosso’nun sahne aldığı festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dans sırasında yaptığı hareketler ile beğeni toplayan Beşikçioğlu, sosyal medyada da 'trend topic' oldu.


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