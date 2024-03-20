Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Beşikçioğlu, tüm malvarlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı.
Tüm malvarlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydeden Beşikçioğlu, 1 otomobil, 1 suv ve birkaç taşınmazı listeledi.
Beşikçioğlu'nun "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla paylaştığı malvarlığı beyanı şöyle:
"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.
Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
19.03.2024"
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ???? pic.twitter.com/IjjWOrP5uw— Erdal Beşikçioğlu (@erdalbeskcioglu) March 19, 2024
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