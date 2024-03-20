Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Beşikçioğlu, tüm malvarlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:24
Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı.

Tüm malvarlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydeden Beşikçioğlu, 1 otomobil, 1 suv ve birkaç taşınmazı listeledi. 

Beşikçioğlu'nun "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla paylaştığı malvarlığı beyanı şöyle:

"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir. 

Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken 

İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken 

İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

2016 Model A4 Audi Marka Otomobil 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

19.03.2024"


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