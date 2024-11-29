Özgür Özel'den iktidara kayyum tepkisi: 'Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 23:05

Güncelleme: 29.11.2024 - 23:07

DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazır'ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandığı duyuruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"DÜN NASIL ESENYURT'UN YANINDAYSAK..."

Kayyum kararlarını 'iktidarın çaresizliği' olarak değerlendiren Özel, Bahçesaraylıların yanında olacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız."