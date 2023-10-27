Erdoğan 100. yılı 'hatırladı': 'Yer gök bayrak olsun'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları için yurttaşları her yeri bayraklarla donatmaya davet etti. Erdoğan, paylaşımında "Yer gök bayrak olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları için yurttaşları her yeri bayraklarla donatmaya davet etti.
Erdoğan, paylaşımında "Yer gök bayrak olsun" dedi.
“BU GURUR GÜNÜNE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM”
Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
"Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"
Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun! ????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023
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