Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı: 'Büyük Filistin Mitingi'nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak

Yayınlanma: 27.10.2023 - 20:12

Güncelleme: 27.10.2023 - 20:20

Gazze gerekçe gösterilerek TRT tarafından 100. yıl etkinliklerinin 'ertelenmesinin' ardından, AKP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği 'Büyük Filistin Mitingi'ne de tepkiler sürüyor.

Son olarak mitingin yapılacağı gün olan 28 Ekim'de, Erdoğan'ın kararıyla İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü ‘Büyük Filistin Mitingi’nde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul’da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek" dedi.

İşte Erdoğan'ın imzaladığı o karar...