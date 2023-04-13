Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi bir kez daha aynı vaatte bulundu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Aradan 3 yıl geçtikten sonra Mart 2021’de, Cumhurbaşkanlığı’nda Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında Anayasa Bilim Kurulu oluşturuldu. MHP ise AKP’nin bu girişiminden 2 ay sonra 100 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşarak “ön aldı.” AKP’li kurmayların da içinde yer aldığı kurul, 2022’ye dek “aktif çalışma yürüttü.”

Kurulun çalışmaları sonrasında ise 120 maddeden oluştuğu açıklanan AKP’nin hazırladığı yeni anayasada, pek çok düzenleme gündeme geldi. O düzenlemelerden birini de Erdoğan’ın, önceki gün yeniden açıkladığı “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyon” oluşturuyor. Yeni anayasa değişikliğini çalışan kurulda, “parlamenter sistemde bakanların TBMM içinden gelmesi nedeniyle milletvekilleriyle daha iyi iletişim kurulmasından” yola çıkılarak yeni anayasada cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde “bakan ve başkan yardımcılarının TBMM’den seçilmesine” yönelik bir madde eklenmesi tartışıldı.

‘GÜVENOYU, GENSORU’

AKP’li kurmayların üzerinde çalıştığı yeni anayasanın taslak metninde, “parlamentonun güçlendirilmesi ve denetimim yetkilerinin artırılması” için “güvenoyu, gensoru ve sözlü soru önergesi” gibi üç önemli öneri yer almıştı. Buna göre, parlamenter sistemde olduğu gibi kurulacak hükümetler “TBMM’den güvenoyu alarak göreve başlayacak”, bakanlar için TBMM’de belli sayıları bulmak koşulu ile “gensoru” verilebilecek ve gensorunun kabul edilmesi halinde hakkında gensoru verilen bakanın bakanlığı düşmüş olacak ve milletvekilleri parlamenter sistemde olduğu gibi salt yazılı soru önergesi değil sözlü soru önergesi de verebilecek. Ancak bu çalışmalar “taslak üzerinde kaldı.”

AKP’li kurmayların da içinde yer aldığı bilim kurulunda, yeni anayasa taslağında, “kamuda türban serbestisine” yönelik madde de eklenmişti. Ancak yeni anayasa ile ilgili taslak çalışmalar sonuç vermeyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “başörtüsü” çıkışının ardından Kılıçdaroğlu’na “anayasa değişikliği resti” ile karşılık verdi. AKP ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de imzasının yer aldığı anayasa değişikliği teklifi, TBMM’ye sunuldu ve TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği deprem sonrası AKP, anayasa değişikliği düzenlemesini “rafa kaldırdı.”

Teklif, Genel Kurul gündemine gelmeyince “kadük oldu.”