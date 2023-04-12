Son dakika... Erdoğan, CHP'den aday olan eski AKP'lilere seslendi: 'Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar...'

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:13

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının neredeyse tamamını muhalefete ayıran Erdoğan, burada da CHP'li belediyeleri hedef aldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı isim vermeden 'başka hayaller' peşinde olmakla suçladı.

"BAŞKA HAYALLER PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alan Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.

CHP'YE 'LİSTE' GÖNDERMESİ

Öte yandan Erdoğan, YSK'ye sunduğu milletvekili aday listesi ile gündemdeki yerini koruyan CHP'ye de yüklendi.

Yine isim vermeden konuşan Erdoğan, "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler" dedi.

"NE BİZE NE DE RAKİBİMİZE GÖZÜ KAPALI OY VERMEYİN"

"Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz" diyen Erdoğan, seçmenlere de şu sözlerle seslendi:

"Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ 50 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜRMENİN HESABINI YAPIYOR"

* İnşallah depermin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirlerimizi depreme dayankılı hale getirmeye kararlıyız. Bugün de başkentimiz Ankara'da önemli bir açılış yapmak için bir aradayız. Metro 3.3 kilometre uzunluğıunda, 3 istasyona sahip. Ankara'ya toplamda 44 kilometrelik metro hattını kazandırmış olmaktayız.

* Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek içinde başka hayaller peşinde koşuyor. Ama biz bu şehirleri asla yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi güçlü Türkiye için kolları sıvama vaktidir. Geçtimiz 20 yılda yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz. Birileri de Türkiye'yi 30 yıl hatta 50 yıl öncesine döndürmenin hesabını yapıyor.

* Bay bay Kemal bu hesabı yapıyor. Şimdi soruyorum İP sen ne iş yapıyorsun, niye masadan kaçtın gittin? Hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal HDP ile niye parlamentoda görüştü? Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım. Bir senedir millete umut diye pazarladıkları kumar masası diye tekmelediler, sonra da tıpış tıpış dönüp oturdular. Bölücü örgüt PKK, her gün bir elebaşının ağzıyla 7'li masaya desteğini Kandil'den açıklıyor.

* Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.

"EŞEK VEZİR OLMUŞ KATIR SİLAHTAR"

* Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş terörist başını bırakacaklarmış.

* Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar. Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN LGBT DİYE DERDİ YOK"

* Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi? LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda Millet İttifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum.

* Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır. Dikkat edersiniz masadaki hiçbirinin ülkeye eser kazandırmak gibi bir derdi yok. Büyükşehirlerin belediye başkanlıkları onlarda değil mi. Ya bir eseriniz olsun. İstanbul'da var mı? Ankara'da var mı? İzmir'de var mı? Biz yaptıklarımızı daha ileriye götürmeye geliyoruz.

"MERAK ETMEYİN, BAŞARAMAYACAKLAR"

* Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi. Durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla doğru zaman. Rabbim hepinizden razı olsun. Unutmayın, eskilerin deyimiyle çalıda gül bitmez, çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş eser sadır olmaz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. Merak etmeyin, başaramayacaklar.

* Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhteris nedeniyle heba edilmesine göz yummayacağız.14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız? 14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığında oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı'nı gümbür gümbür Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleriyle inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız?

"GÖZÜ KAPALI OY VERMEYİN"

* Dün de seçim beyannamemizi paylaştık. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz. Birikimi kapasitesi olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. Sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Allah uhuletimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum.