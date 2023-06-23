Erdoğan, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı: Her bakanlığa bir AKP'li

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dün bütün bakanlıkların yardımcılıklarına aynı anda atama yapıldı. 17 bakanlıkta 68 ismin ataması yapılırken eski isimlerin birçoğu değişti. 68 yeni bakan yardımcısının yalnızca 5’inin kadın olması ise dikkat çekti. Buna göre yalnızca 4 bakanlıkta kadın bakan yardımcısı bulunuyor. Birçok bakanlığa eski AKP milletvekili ya da AKP ile bağlantısı bilinen isimler atandı. Bazı isimler ise kamuoyunda çeşitli iddialar ile gündeme gelen isimlerden oluştu.

Örneğin CHP’li vekil Enis Berberoğlu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını uygulamayan bu nedenle özellikle muhalefetin tepkisini çeken ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Yeni Zekeriya Öz” şeklinde nitelendirdiği eski hâkim Akın Gürlek, yeniden Adalet Bakan Yardımcılığı’na atandı. Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gibi isimlerin ceza aldığı davaların da hâkimiydi.

Bodrum’daki 180 bin metrekarelik arazinin ihalesini kardeşinin kazanmasıyla gündeme gelen ve AKP’den milletvekili adayı olmasına karşın seçilemeyen Fatma Varank, ihale skandalına karşın yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığı’na atandı.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde bakan yardımcısı olan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve yeniden atandı. Abdullah Tancan, yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı’na atanırken eski AKP milletvekilleri Ahmet Berat Çonkar ile Nevzat Şatıroğlu da bu göreve getirildi.

ESKİ TÜGVA’LIYA KOLTUK

Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda olduğu TÜGVA’nın eski başkanı Enes Eminoğlu ile diploması sahte çıkan Hamza Yerlikaya, Halis Yunus Ersöz ve Yeşilay’da görev yapan Safa Koçoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı’na atandı.

3 dönem kuralı nedeniyle AKP’de yeniden milletvekili gösterilmeyenler arasında yer alan eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakanlığı’nın yeni bakan yardımcısı oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da bakan yardımcılığına getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda, din öğretimi genel müdürüyken bakan yardımcısı olan Nazif Yılmaz dışındaki isimler değişti. Yeni Bakan Yusuf Tekin’in rektörlüğü döneminde Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde rektör danışmanı olan Ömer Faruk Yelkenci ile üniversitenin genel sekreterliğini üstlenen Kemal Şamlıoğlu, Tekin’in yeni yardımcıları oldu. Şamlıoğlu, AKP’den milletvekili aday adayı olmuş ancak aday yapılmamıştı.

Eski AKP milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay, yeniden Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na atandı. 3 dönem kuralına takılan eski AKP Milletvekili Osman Boyraz yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olurken Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan da bu göreve yeniden atandı. Sayan’ın, İBB’den aldığı burs tartışılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi olduğu biliniyor.