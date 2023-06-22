Muhalefete 'kıskaç': Erdoğan, 'samimiyet testi' diyerek türban teklifini raftan indirme planı yapıyor

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde muhalefet cephesini bir kez daha “türban serbestisine anayasal güvence veren” anayasa değişikliği teklifi ile “köşeye sıkıştırmayı” hedefliyor. Parlamentoda 323 milletvekili bulunan Cumhur İttifakı’na, CHP listelerinden parlamentoya giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partili milletvekillerinin 27. dönemde, ocak ayında TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bir süreliğine rafa kaldırılan anayasa değişikliği teklifine “hayır demeyeceği” belirtiliyor.

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha “türban serbestisi” öngören anayasa değişikliği teklifi için çağrı yaptı. Erdoğan, “Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım” dedi. Erdoğan, aynı anayasa değişikliği teklifinde yer alan ve mevcut anayasanın 41. maddesinin, “Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklindeki birinci kenar başlığının, “Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları” olarak değiştirilmesini öngören ve “Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir” hükmünü getiren ikinci maddesin atıfla da Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal, siz LGBT’cisiniz, yanınızdakiler de LGBT’ci.”

DENGE DÖNEBİLİR

Teklifin geçen yasama yılında TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, “türban serbestisini” öngören 24. maddedeki değişiklik için CHP ve İYİ Parti ortak önerge vermişti. O dönem İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “konuyu da tarihin tozlu sayfalarına gömmek istediklerini” kaydetmişti.

TBMM’de Cumhur İttifakı bileşenlerinin toplam 323 milletvekili bulunuyor. DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve SP’nin toplam 35 milletvekilinin destek vermesi durumunda ise bu sayı 358’i buluyor. Bu durumda da Cumhur İttifakı’nın teklifi referanduma götürebilmesi için 2 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. Demokrat Parti ve İYİ Parti’nin teklife destek vermesi durumunda ise teklif 405 milletvekili ile doğrudan TBMM’de kabul olabilecek.

GÜNDEM YENİ ANAYASA



Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından ikinci kez bir araya geldi. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, partilerinin grup toplantısında “yeni anayasa” çıkışında bulunmuştu. İki liderin görüşmede “yeni anayasa” ve 31 Mart 2024’te yapılması planlanan “yerel seçimlerin olduğu” ileri sürüldü.