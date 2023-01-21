Erdoğan Bursa'da konuştu: Sandıkları patlatacağız

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:19

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların da katıldığı törende Erdoğan, Bursa'ya bugüne kadar yapılan yatırımları sıraladı.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

-Az önceden emniyetten rakamları alayım dedim. Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu: 120 bini bugün aştık. Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.

-Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj...

-İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni hizmet ve eserlerle sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.

-Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmuyoruz değil mi? Sandıkları gümbür gümbür patlatacağız.