Erdoğan yeni sokak hayvanları düzenlemesini açıkladı: 'Başarabilirsek gerek kalmayacak'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:26

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, "İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin" dedi. Erdoğan ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara değindi. Yeni sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" dedi.

"İTİRAF ETSİN"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, kirli pazarlıklar suyun altında saklıdır. Karanlık noktaları aydınlatacak olanlar, dönemin aktörleridir. 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken, üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Türk siyasetini temizlemek, vakit, nakit ve enerji kaybettirecek tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Kimin kimi hançerlediği meselesiyle hiç ilgilenmedik.Sağda solda vatan, millet edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz.

HÜKÜMETİN 1 YILLIK KARNESİ AÇIKLANACAK

Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz."

ABD VE AVRUPA'YA ÇAĞRI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği saldırılara değinen Erdoğan, "Çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru görmez. Dünya, Netanyahu denilen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Masum bir bebeğin kafasını koparmayı hiçbir inanç maşru gösteremez. Dünya Netanyahu denilen vampirin vahşetini canlı izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Ey Avrupa’nın devlet ve hükümet başkanları, İsrail’in bu vampirliğine ortak oldunuz çünkü sustunuz. Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır." dedi.

"BAŞARABİLİRSEK GEREK KALMAYACAK"

Erdoğan, sokak hayvanları konusuna ilişkin şunları söyledi:



Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz riski konusunda uyarmaya başladı. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Siyaset ilkemiz bellidir. Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Sahipsiz köpek sayısını yakala, kısırlaştır metoduyla çözmek istedik. Ama bu olmadı. Şu anda bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez. Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Sahiplendirilmeleri için kampanyalar düzenlenecek. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, çip takılacak ve sahiplerine teslim edileckek. Biz istiyoruz ki barınaklara aldığımız tüm hayvanlar sahiplendirilsin. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum.