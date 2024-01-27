Erdoğan açıkladı: 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor" şeklinde konuştu.
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