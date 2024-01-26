Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama: 'Neticeyi bekliyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından F-16 alımına ilişkin olarak, "Biden, yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından F-16 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım. Akşam da, Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır.
İsveç'e verilen NATO onayının ardından, bu sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanı bu işin takibini yapıyor. Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye´nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. NATO için önemli bir güç kaynağı olmuştur.
YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI
Yarın İzmir’deyim. İzmir’de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Eskişehir’de de aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir’i İzmir’i önemsiyoruz. Güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’a nasıl hazırlandığını göstereceğiz. Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu olduğunu İstanbul’la ilgili konularda hakim olduğunu gördüm. Mutluluk duydum. 31 Mart'ta Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.
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