Son dakika... Saray'da Erdoğan başkanlığında 'anayasa' toplantısı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:29

Ankara'da kritik 'anayasa' toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan toplantıya, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin katılıyor.

Toplantıda yarın Meclis'e sevk edilmesi beklenen anayasa değişiklik teklifi değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde TRT Haber yayınına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini söylemişti.

Düzenlemelerin neler getireceğini anlatan Bozdağ, birinci fıkranın 'temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hzimetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının açık veya örtülü olması şartına bağlanamaz' şeklinde olacağını belirtmişti.

Bozdağ'ın açıklamasına göre maddeye eklenecek ikinci fıkrada "Hiçbir kadın dini inancı nedeniyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim, çalışma, seçme-seçilme siyasi faliyette bulunma kamu hizmetleri ile diğer temel hak ve hürriyetleri kullanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz" ifadeleri yer alacak.

"AİLE KADIN İLE ERKEĞİN EVLENMESİYLE KURULUR"

Teklif, Anayasa'nın 41. maddesinde de değişiklik öngörüyor. Bu düzenlemenin de ailenin korunmasıyla ilgili olduğunu iddia eden Bozdağ, şöyle devam etmişti:

''Birinci fıkrası aile, Türk toplumunun temelidir. Aile birliğinin kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir ve ve eşler arasında eşitliğe dayanır şeklinde değiştiriliyor.''

MECLİS'E SUNULACAK

Geçen hafta imzaya açılan teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'talimatıyla' anayasada başörtüsü değişikliği teklifi için çalışmalara başlanmıştı.

Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını iddia ederek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.