Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a çağrı: 'Kendinize daha fazla kötülük yapmayın, Soylu'yu görevden alın'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:03

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:03

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimlerinden bahsederken, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir..." dedi.

Soylu'nun sözleri büyük tepki çekti, sosyal medyada da gündem oldu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: SOYLU'YU GÖREVDEN ALIN

Soylu'ya tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Soylu'yu taşıyarak daha fazla kendinize kötülük yapmayın, görevden alın" dedi.

14 Mayıs seçimlerini muhalefetin darbe girişimi olarak nitelendiren Süleyman Soylu Türk demokrasisi için tehdittir ve görevden alınmalıdır. #soyluistifa pic.twitter.com/UQBKlo0MnE — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 28, 2023

Özdağ şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik çalışmaların odaklandırıldığı bir siyasi darbe ifadesini kullandı. Doğrusu İçişleri Bakanı'nın demokratik seçimleri darbe girişimi olarak nitelendirmesi, Türk demokrasisi için bir tehdittir. Türk milletinin demokratik seçme hakkıyla Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmasını darbe girişimi olarak nitelendiren bir İçişleri Bakanı, sandıklar açılıp Cumhur İttifakı iktidardan düştüğünde jandarmaya ve polise 'bu bir darbe girişimidir, bütün muhalefeti gözaltına alın, tutuklayın' emri verecek anlaşılan.

Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'ye, Meral Akşener'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çağrıda bulunuyorum. Bütün siyasi partilere, teşkilatlarıma çağrıda bulunuyorum. Demokrasiye inanan bütün yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Süleyman Soylu, bugün görevden alınmalı veya istifa etmelidir. Süleyman Soylu'nun bir gün dahi görevde kalması Türk demokrasisi için bir tehdittir. Türk halkının demokratik seçim hakkını darbe girişimi olarak nitelendiren bir kişiye sandıkların güvenliği emanet edilmez. Süleyman Soylu bu ruh haliyle, bu zihniyetle sandıklardan muhalefetin çıkmasını darbe girişimi olarak göreceğini açık şekilde beyan etmiştir.

Demokrasi ve demokratik seçimler ve Süleyman Soylu'nun birlikteliği artık mümkün değildir. Eğer Süleyman Soylu'yla bu seçime girilirse bu seçimin meşruluğu, daha bugünden itibaren tartışmalı hale gelir. Buradan bu çağrımı yaparken Recep Tayyip Erdoğan'a bir defa daha seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, özellikle size büyük görev düşüyor. Kendinize de artık bu kadar kötülük yapmayın Soylu'yu taşıyarak. Bu açıklamayla Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin bütün dünya gözünde antidemokratik seçim olacağı intibasını baştan uyandırmıştır. Soylu'yu görevden alın."