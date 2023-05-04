Erdoğan affetti: Hizbullah'a seçim rüşveti

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR’ın yayın organında, cezasının kaldırılması için çağrı yapılan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’un cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Alpsoy’a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun, HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na desteğini açıklamasından sonra hazırlanması dikkat çekti.

Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Alpsoy’un cezası, “kocama hali” gerekçesiyle kaldırıldı. Terör örgütü Hizbullah’a yönelik operasyonlar sırasında 2000’de Ankara’da gözaltına alınan Alpsoy, 32 Hizbullahçı ile birlikte idam cezasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Etimesgut’ta 3 kişinin kaçırılarak işkenceyle sorgulanması ve daha sonra öldürülmesi olayında başrol oynadığı belirtilen Alpsoy’un, yargılama sırasında pişman olmadığını söylediği ve “şeriat ve Allah için yaptık” dediği kamuoyuna yansıdı.

(Mehmet Emin Alpsoy)



ÖNCE ÇAĞRI SONRA RAPOR

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Yunus Emiroğlu, Cumhur İttifakı’na katılma kararını duyurduktan 2 gün sonra, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, hasta hükümlülere işaret ederek “Mahkûmlara bilimsel değil ideolojik olarak yaklaşan Adli Tıp Kurumu, bu tutumundan vazgeçmeli” dedi. Bu açıklama, partinin yayın organı Doğru Haber’de, Alpsoy’un fotoğrafıyla birlikte yayımlandı. Alpsoy’a yönelik Adli Tıp Kurumu raporunun, 17 Nisan’da çıkması ise dikkat çekti.

‘İNFAZ AFFI’

Hukukçu Doğan Erkan, karara tepki gösterdi. Kararın “infaz affı” niteliğinde olduğunu söyleyen Erkan, “İki sebeple hukuka aykırıdır. Birincisi, fail eyleminden pişmanlık duymamaktadır. Bilakis pişman olmadığına dair beyanları var. İkincisi ise suç, esasen insanlığa karşı suç niteliğinde. İnsanlığa karşı suçlarda hiçbir af rejiminden faydalanamamalı. Bu nedenlerle karar hukuki değil, açıkça ideolojik. Yetkinin Cumhur İttifakı motivasyonuyla ideolojik olarak kullanıldığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

(Doğan Erkan)



DOMUZ BAĞI İLE SUÇLANIYORDU



Kaçırılan kişileri domuz bağıyla sorgulayıp öldürmekle suçlanan Alpsoy, öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioglu ile görüşen ve onun en güvendiği özel kuryesiydi. Oğlu Şeyhmus Alpsoy ile birlikte, yargılamanın DGM’de yapıldığını gerekçe göstererek tahliye ve yeniden yargılama istedi, üstelik bu taleplerini 6 kez tekrarladı. Mahkemeler bu talepleri de “Kesinleşmiş hüküm olması, davanın esasını etkileyecek bir delil ortaya çıkmadığı” gerekçesiyle reddetti.