Erdoğan affetti, tartışmalar yeniden başladı: 'Tam bir keyfîlik alanı oluşuyor'

33 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı'yla ilgili davanın hükümlülerinden Adem Kozu'nun da aralarında olduğu 9 kişinin cezası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sivas Katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası "sürekli hastalık hali" gerekçesiyle kaldırıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan FETÖ hükümlüsü Mehmet Tunç’un kalan cezası da "kocama hali" kapsamında kaldırıldı. Tunç, 15 Temmuz 2016'da İBB’de Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapıyordu

Affedilen hükümlüler şunlar:

Mehmet Tunç (87): İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. “Kocama hali” gerekçesiyle cezası kaldırıldı.

Ali Kapu (63): “Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. “Sürekli hastalık” nedeniyle affedildi.

Mustafa Şahbudak (59): Aralarında kasten öldürme, fuhuşa teşvik ve suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlardan çok sayıda hapis ve para cezası bulunan Şahbudak’ın cezası “sakatlık” gerekçesiyle kaldırıldı.

Mahmut Altun (69): Fuhuşa teşvik ve örgüt kurma suçlarından hapis cezası almıştı. “Sürekli hastalık ve kocama hali” gerekçesiyle affedildi.

Serkan Şencan (44): Uyuşturucu ticareti ve fuhuşa teşvik gibi suçlardan toplam 24 yılı aşan cezalara çarptırılmıştı. “Sürekli hastalık ve sakatlık” gerekçesiyle affedildi.

Mustafa Eğmen (39): Aralarında kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve hürriyeti yoksun kılma gibi suçların da bulunduğu çok sayıda hükümle cezaevindeydi. “Sürekli hastalık ve sakatlık” nedeniyle affedildi.

Süleyman Kızılkaya (32): Çok sayıda hırsızlık ve tehdit suçundan mahkûm edilmişti. “Sakatlık” durumu nedeniyle cezası kaldırıldı.

Abdullah Şen (81): “Örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. “Sürekli hastalık” gerekçesiyle affedildi.

Adem Kozu (54): “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışma” ve “infaz kurumuna yasak eşya sokma” suçlarından hükümlüydü. “Sürekli hastalık” nedeniyle affedildi.

Erdoğan'ın sözkonusu isimler için "sakatlık" ve "kocama" gerekçesiyle af yetkisini kullanması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Sağlık sorunları giderek ağırlaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Gezi Davası tutuklusu Ayşe Barım'ın tahliye talepleri reddedilirken getirilen bu af "çifte standart" yorumlarına neden oldu.

TOLGA ŞİRİN: TAM KEYFİLİK ALANI

Anayasa hukuku doçenti Tolga Şirin de Erdoğan'ın 'af' kararlarına ilişkin "Bir süredir 'af' konusunda çalışan biri olarak şu beş notu düşmek isterim" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1-) Cumhurbaşkanının "af" yetkisinin olup olmadığı tartışmaya açıktır.

2-) Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanına "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma" yetkisi veriliyor.

Bu maddede geçen

- "sürekli hastalık",

- "sakatlık" ve

- "kocama"

kavramları ayrıntılı biçimde tanımlanmaya muhtaçtır.

Keza bu yetkinin kullanılmasından önceki usuller de netleştirilmelidir.

3-) Bu yetkiyle bir yargı kararına ve temel haklara etki edildiği için düzenleme (şu anda olduğu gibi genelgeyle veya CBK ile değil) kanunla yapılmalıdır.

4-) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler için yargı denetimi açıldığı için, bu yetki kullanımına karşı dava yolları netleştirilmelidir.

5-) Bu yetkinin kullanılması takdiri mi yoksa koşulları oluştuğunda zorunlu mu? Bu tartışmaya açık bir konu. Metnin değişen lafzı uyarınca bu husus yargısal olarak açıklığa kavuşturulmalıdır.

Aksi hâlde tam bir keyfîlik alanı oluşuyor."