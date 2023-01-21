Nurculara tam gaz destek

21 Ocak 2023 Cumartesi

Hayrat Vakfı’nı duydunuz mu?

Ya Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ni?

8 milyon 196 bin öğrencinin sadece 850 bini devlet yurtlarında kalabiliyor. Geri kalan öğrencilerse uçan ev fiyatlarına karşılık ya bir evde 5-6 kişi kalıyor ya da tarikat yurtlarına hapsoluyor.

AKP iktidarı ısrarla öğrencileri bu yapılara teslim etmek için cemaat, tarikat vakıflarının önünü açıyor ve sınırsız tahsisler yapıyor.

MEB raporuna göre “özel” yurtların sayısı 4 bin 692.

Bu yurtların arasında 200 bin 342 yatakla dernek yurtları, 124 bin 694 yatakla ticari özel yurtlar, 71 bin 597 yatakla vakıf yurtları yer alıyor.

İşte bu yetersiz diye düşünülmüş olacak ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Mahallesi’nde bulunan Hazine’ye ait 1008 parsel sayılı yaklaşık 18 bin metrekarelik yüzölçümlü arsanın 8 bin 862 metrekaresini bedelsiz şekilde 49 yıllığına Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne devretti.

Kim bunlar?

Dernek 2013 yılında kurulmuş. Derneğin Başkanı Cengiz Günaydın.

Hayrat Vakfı’na bağlı dernek.

Hayrat Vakfı ise 1974 yılında Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Ahmet Hüsrev tarafından Isparta’da kurulmuş. Nur tarikatının Yazıcılar kolundalar. Merkez binaları İstanbul Küçükçekmece’de. Hayrat Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bülent Güner.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı ise avukat Hakkı Aygün.

Nur cemaatinin “Yazıcılar” kolundan Hayrat Vakfı’nın yardım derneği, 2016’da önce Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek olarak kabul edildi. Hayrat İnsani Yardım Derneği adı altında vakıf, İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle 2017’de yine Bakanlar Kurulu kararıyla “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” arasına dahil edildi.

2013 yılında kurulan dernek, devlet desteğinin ardından hükümetin yurtdışındaki politikasına yönelik olarak ülke sınırları dışına yardım kampanyaları düzenlemeye başladı.

FETÖ de Nur kökenli bir örgüttü...

Fakat buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Nur cemaatinin diğer uzantılarına ilişkin sağladığı imtiyazlar son bulmuyor. Bakanlığın “değerler eğitimi” bahanesiyle önünü açtığı diğer vakıf Hayrat Vakfı.

Vakfı sakın küçümsemeyin. Vakıf “hüsnüşahadet” sunan yani yargıya kişiler hakkında kefil olan ve onlar hakkında kefalet verecek kadar etkili.

Değerli dostlarım Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yazdıkları Metastaz kitabının 81. sayfasında Nur cemaatinin Yazıcılar koluna ait Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Said Yavuz imzasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazılan bir mektuptan bahsediyor.

Eski Ankara İstihbarat Müdürü Cihangir Ulusoy’un FETÖ’ye yardımdan suçlanmasıyla birlikte daha gözaltı aşamasındayken bir mektup gidiyor Erdoğan’a. Erdoğan’a bu mektup ulaşıyor mu? Okuyor mu? Orası muamma.

Ancak yazılan mektupta Cihangir Ulusoy’un FETÖ’cü olmadığı, uzun yıllardır kendi sohbetlerine katılan Nurcu bir insan olduğu yazılıyor ve hüsn-üşehadet ediliyor. Garip mi, bu mektup yazıldıktan kısa bir süre sonra Cihangir Ulusoy tahliye oluyor. İlk duruşmada da beraat ediyor.

Uzatmayayım...

Vakıf belediyelerden de yüz binlerce liralık iş alıyor.

Öğrenciler yurt bulamazken iktidar yurt yapmak yerine Cumhuriyet düşmanı tarikatlara yurt için binlerce metrekare büyüklüğünde arazileri bila bedel 49 yıllığına tahsis etmeye devam ediyor.