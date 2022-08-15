Erdoğan, AKP'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bana sizin gibi yol arkadaşı verdiği için Allah'a hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk, kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk, yürüdük. Girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce 'Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diye' kuruluşun müjdesini paylaştık.

Okuduğumuz şiiri bahane ederek önümüzü kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik. Girdiğimiz ilk seçimle yüzde 34 ile iktidara getiren milletimiz bizi her seçimde birinci çıkarmıştır. Halk oylarında bazı seçimlerde yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.

Kuruluştan bu güne AK Parti çatısı altında hizmet vermiş, oy vererek partimize destek olan her kardeşime teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki yıl bu defa partimiz ile ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. AK Parti kadroları olarak kendi işimize bakacağız, sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz.

AK Parti, 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla yeni bir döneme başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır.

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