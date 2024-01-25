Erdoğan, AKP'nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı: Faturayı Mamak'a kesti

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 06:29

AKP’nin aslen Bolulu olan Tiryaki’yi, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yeniden seçilebilecek bir isim olması ve Altındağ ile tanınır olması nedeniyle, son anda Bolu’dan aday yapmadığı” da kulislerde iddia ediliyor. Ancak AKP kulislerinde, Tiryaki’nin “Altındağ Belediye Başkanlığı’nı farkla kazanacağı” da konuşuluyor.

Erdoğan, mevcut Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi de liste dışı bıraktı. AKP’nin parti içinde yaptırdığı anketlerde “Köse’nin yeniden gösterilmesi halinde Mamak Belediye Başkanlığı’nın seçimlerde riske gireceği sonucunun ortaya çıktığı” ileri sürülüyor. Erdoğan, Köse’nin yerine ise mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı aday gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turgut Altınok’tan boşalan Keçiören Belediye Başkanlığı için de Erdoğan’ın tercih ettiği isim AKP Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan oldu.

5 YERDE DESTEK VERECEK

AKP, Cumhur İttifakı kapsamında, Ankara’nın beş ilçesinde ise MHP’nin adaylarına destek verecek. MHP’nin mevcutta Ankara’da, Polatlı, Etimesgut ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilde belediye başkanlığı bulunuyor. AKP, ittifak kapsamında, Ayaş ve Kalecik belediye başkanlıklarını da MHP’ye bırakmıştı. Buna göre AKP, MHP’nin aday gösterdiği Polatlı’da Levent Çağlancı’yı, Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek’i, Ayaş’ta Mehmet Yüksel Kirazdibi’ni, Etimesgut’ta Enver Demirel’i ve Kalecik’te Erdal Dal’ı destekleyecek. Erdoğan, Akyurt’ta mevcut belediye başkanı Hilal Ayık’ı, Bala’da mevcut belediye başkanı Ahmet Buran’ı, Beypazarı’nda Tuncer Kaplan’ı, Çankaya’da Duhan Kalkan’ı, Çamlıdere’de Hazım Caner Can’ı, Çubuk’ta Baki Demirbaş’ı, Elmadağ’da Eyüp Tekiner’i, Evren’de Hüsamettin Ünsal’ı, Haymana’da Özdemir Turgut’u, Kahramankazan’da Serhat Oğuz’u, Nallıhan’da İsmail Öntaş’ı, Sincan’da Murat Ercan’ı, Güdül’de Muzaffer Yalçın’ı, Kızılcahamam’da Süleyman Acar’ı, Pursaklar’da Ertuğrul Çetin’i, Şereflikoçhisar’da Memiş Çelik’i ve Yenimahalle’de Abdülkadir Aydoğan’ı aday gösterdi.

SÖĞÜT’TE ORTAK İSİM ‘SEVER’



MHP, 2’si büyükşehir ilçe, 53 ilçe belediye başkan adaylarını daha açıkladı. MHP ile AKP’nin yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında, AKP, Devlet Bahçeli’nin önem verdiği Bilecik Söğüt’te aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyecek. MHP de mevcut belediye başkanı İsmet Sever’i bir kez daha “ittifakın ortak adayı” olarak gösterdi.

