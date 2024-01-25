Erdoğan imzaladı: Değerli araziler satış listesinde
AKP iktidarı, 100 yıllık Cumhuriyetin birikimi olan yerli ve milli çok sayıdaki şirket, fabrika, liman, otel ve enerji tesislerini bir bir sattı. Sıra cennet koylara, yeşil alanlara ve tarım arazilerine geldi. Başta İzmir, Muğla ve Antalya olmak üzere toplam 73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.
İktidar ülkenin dört bir yanındaki kamuya ait toplam 73 taşınmazı özelleştirme kapsamına aldı. Bu yerler özelleştirme çerçevesinde istenirse satılabilecek. Satışa çıkarılan yerler arasında İzmir, Muğla ve Antalya’da denize sıfır ya da çok yakın noktalardaki devasa büyüklükte değerli taşınmazlar da bulunuyor.
Cumhurbaşkanı kararına göre bu taşınmazlar “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verimesi” yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirilecek yerlerden sadece İzmir Konak Umurbey’deki iki taşınmaz TEDAŞ ve TEİAŞ’ye ait. Diğerlerinin hepsi Maliye Hazinesi’nin mülkiyetinde. Bu arada kendisine ait taşınmaz özelleştirilecek olan TEİAŞ’nin kendisi de özelleştirme kapsamında bulunuyor.
İSTANBUL’DA DENİZE SIFIR
Özelleştirilecek yerler arasında İstanbul’da da çok sayıda yer var. Büyük bölümü Sarıyer Rumelifeneri’nde. Toplam 10 parsel. İstanbul’daki diğer yerler Şile ile Çatalca’da bulunuyor. Şile Kabakoz’daki yer denize sıfır. Büyük bölümü denize kıyısı olan büyük bir arazi. İzmir’deki taşınmazlar ise Aliağa, Çeşme, Dikili, Karaburun ve Konak’ta.
Karara göre Antalya’daki birçok yer de özelleştirme kapsamında yer alıyor. Bu yerler Alanya, Kemer, Manavgat ve Serik’te. Bazıları denize yakın noktalardaki tarım arazileri. Muğla’daki yerler turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ile Köyceğiz’de. Bodrum’dakiler Karakaya ile Gökçebel’de. Marmaris’tekiler Selimiye ile Osmaniye’de. Selimiye’dekiler denize sıfır noktada. Köyceğiz’deki arazi ise Yeni Mahallesi’nde. Aynı zamanda Muğla-Fethiye yolu üzerinde bulunuyor.
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