Son dakika... Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adaylarını açıklıyor...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı özetler şöyle:

-Yarın İBB adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

-Ankara adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Altınok kardeşimizin büyükşehir projeleri ile Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. Buradan milletime sesleniyorum. Bakınız, AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil.

-Artık günler sayıyoruz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Genç kardeşlerimizi yanımıza almaya var mıyız? 31 Mart akşamı, evet, zafer naraları ile Ankara'nın caddelerinde dolaşmaya var mıyız? Kendi aramızda aynı değerlendirmeyi fazlasıyla yapıyor, gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, esersiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyorum.

ANKARA İLÇE ADAYLARI

AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından AKP'nin Ankara ilçe belediye başkanlarını açıklıyor.

İşte AKP ve Cumhur İttifakı'nın ilçe ilçe Ankara belediye başkan adayları:

-Akyurt: Hilal Ayık (Mevcut belediye başkanı)

-Altındağ: Veysel Tiryaki (eski Altındağ Belediye başkanı)

-Ayaş: Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi (MHP)

-Bala: Ahmet Buran (Mevcut belediye başkanı)

-Beypazarı: Tuncer kaplan (Mevcut belediye başkanı)

-Çankaya: Duhan Kalkan (Kalecik Belediye Başkanı)

-Çamlıdere: Hazım Caner Can (Mevcut belediye başkanı)

-Çubuk: Baki Demirbaş (Mevcut belediye başkanı)

-Elmadağ: Eyyüp Tekiner

-Etimesgut: Enver Demirel (MHP adayı)

-Evren: Hüsamettin Ünsal (Mevcut belediye başkanı)

-Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP adayı)

-Haymana: Özdemir Turgut (Mevcut belediye başkanı)

-Kahramankazan: Serhat Oğuz (Mevcut belediye başkanı)