Erdoğan, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkeş’in Beştepe’de bulunan mezarına ziyarette bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan mezarını ziyaret etti.
Erdoğan’a burada Türkeş’in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.
Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.
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