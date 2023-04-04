Erdoğan, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:53

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan mezarını ziyaret etti.

Erdoğan’a burada Türkeş’in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.