Erdoğan'ın ambulansa yol vermesi 'haber' oldu: "Madalya mı takalım?"

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun Üsküdar'da ambulansın geçişini beklemesi iktidara yakın medya tarafından "haber" olarak yayınlandı.

Erdoğan'ın konvoyu, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konuttan çıktı.

Bu sırada konvoy caddede ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu bunun üzerine bekleyerek ambulansa yol verdi.





Ambulansın geçişinin ardından Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi. Erdoğan'ın uçağı saat 12.40'ta Ankara'ya hareket etti.



Konvoyun ambulans yer vermesi Yeni Şafak, Takvim, CNN Türk, Hürriyet gibi yayın organlarının internet sitelerinde "Erdoğan Ankara'ya gitti; konvoy ambulansı bekledi", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Üsküdar Kısıklı'daki konutundan hareket ettiği sırada karşı yönden gelen ambulansa yol vermek için böyle bekledi", "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun ambulansa yol verdiği anlar kamerada!" başlık ve ifadelerle haber haline getirildi.

ANTMEN'DEN TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, görüntüleri haberleştiren Yeni Şafak'ın ilgili haberini Twitter hesabı üzerinden alıntıladığı paylaşımında "Ee yani? Ambulansa yol verdi diye alkış mı tutalım, madalya mı takalım?" ifadelerini kullandı.







