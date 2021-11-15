Peker'in 'danışman'ı Olur'un itirafları Meclis'te: "Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi…"

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:46

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur'un Emniyet üzerinden kurduğu öne sürülen kumpasları Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi veren Turan, "Emre Olur’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında öne sürdüğü iddiaların araştırılması ve bundan kaynaklı olarak başta İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’a yapılan kumpas ve iktidar karşıtlarına yapılan diğer kumpasların aydınlatılması; Emniyet içinde sosyal medyada algı yöneten, hedef gösteren, gündem belirleyen, fişleyen ve AKP’ye muhalif tüm toplum kesimlerine karşı oluşturulan trol çetesinin ortaya çıkarılmasını; bu çerçevede de Medya-Emniyet-Hükümet arasındaki ilişkilerin ve olayların tüm ayrıntılarıyla incelenmesi" talebiyle bir Meclis araştırması açılmasını talep etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın önergesinin özet gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

GÖKÇEKLERİN BİLGİSİ VE ONAYIYLA: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 16 Mayıs 2021’de Beyaz TV'de Kerim Çoraklık'a kumpas kurulduğunu ve Beyaz TV yayınlarında kurulan bu “tezgah”ı Emre Olur'un kendisine anlattığını iddia etmişti. “FETÖ” propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mayıs 2018’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kerim Çoraklık ise 14 ay cezaevinde yattıktan sonra beraat etti. Emre Olur, Türkiye İşçi Partisi adına hazırlanan ve "Duvar" ismiyle kitaplaştırılan Sedat Peker’in iddia/itiraf ve ifşalarını araştırma raporunda konuyla ilgili sorulan soruları yanıtlayarak Çoraklık’a yönelik kumpasta Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yöneticilerinin talebi üzerine görev aldığını söyledi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın bazı ihalelerini aldığını da belirten Olur, bu ilişkileri açık ismini vermediği “Başkomiser K.” isimli bir polis memurunun sağladığını ve karşılığında kendisine “komisyon” adı altında rüşvet verdiğini de söyledi. Çoraklık’ın tutuklanmasına neden olan kumpasta Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’e ait Beyaz TV’nin kullanıldığını belirten Olur, "Gökçeklerin bilgisi ve onayıyla oldu." dedi. Olur, açıklamalarının devamında tüm bu sürecin hedefinin ise Meral Akşener olduğunu "Kerim Çoraklık üzerinden asıl hedef Meral Akşener’di. Çoraklık üzerinden İYİ Parti’ye oradan da Meral Akşener’e yürümek istiyorlardı. Bunu da yaptılar. Başarıyla yaptık" sözleriyle dile getirdi.

SOYLU'NUN EKİBİ: Olur, hedef alınan kişilerle ilgili kumpasların doğrudan Emniyetten ya da polisle bağlantılı kişilerden verilen dosyalarla yapıldığının altını çizerek “Ben polisin bana verdiği görevi yapardım. Televizyon programında hedef alır, sosyal medyada o hedefi büyütürdüm. Soruşturma açtırmak tutuklatmak gibi işleri ise diğerleri hallederdi.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bana bu işleri yaptırtanlar Süleyman Soylu’nun ekibiydi…Oradaki ‘sivil memur’ topluluğunun hepsi Soylu’nun trolleriydi. Görevli tüm polis birimlerinin ekranlarını kullanıyordu. Yetkilendirildiler. Kimi isterlerse onların emniyet kayıtlarına ve bilgilerine erişebilirlerdi. Bu trollerin hepsini isim isim biliyorum...Minimum 4-5 bin TL maaş ödeniyor.”

SOSYAL MEDYAYI ESİR ALMIŞTIK: 2013 sonu ile 2016 ortalarına kadar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı için çalıştığını belirten Emre Olur bir grup arkadaşıyla birlikte çeşitli yazılımlar ürettiklerini söyledi. Olur, “Bu yazılımlar bir nevi fişleme mantığı üzerine çalışıyordu.” diyerek bu iş için örtülü ödenekten para aldıklarını ve o dönemin parasıyla 150 bin TL ödendiğini aktardı. Bu yazılımların başta Twitter olmak üzere sosyal medya araçlarında AKP ve iktidar karşıtı paylaşımlarda bulunanların tespitinde kullanıldığını belirterek “…ne istenirse yapıyorduk, hedef göstermekse onu da yapıyorduk. İktidar karşıtı kişileri tespit ediyorduk. Beğeni ve paylaşımlara müdahale ediyorduk. Ya da birini hedef gösterme işi olacaksa belirlediğim sistem üzerinden binlerce tweet atılıyor ve gündem oluyordu. İstenilirse gündem belirleme işleri de yapıyorduk. Sosyal medya platformlarını rehin almıştık resmen.” dedi."





HDP'li Turan, önergesinde "bütün bu bilgiler doğrultusunda iddiaların odağında bulunan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Medya-Emniyet ve Hükümet içinde suça bulaşmış insanların ve suçların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması elzemdir" ifadelerini kullandı.



