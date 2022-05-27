Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.
'DİYALOG KANALLARI GENİŞLETİLSİN' ÇAĞRISI
Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 27, 2022
Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı.
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