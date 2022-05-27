Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:31

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

'DİYALOG KANALLARI GENİŞLETİLSİN' ÇAĞRISI

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.