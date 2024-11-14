Bahçeli profil videosu, el yükseltme, şifre çözme

14 Kasım 2024 Perşembe

Bahçeli’nin çok özel hazırlanmış “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” videosu bir sürpriz oldu. Video, günlük görüntülerinde seyrettiğimiz, bildiğimiz ve 76 yaşın doğal görünümlü Bahçeli’sinin yerine, en az 15 yaş daha genç, diri, kesin/mutlak güçlü ve etkileyici bir Bahçeli kimliği ortaya koyuyor. Önce bu makyajı vurgulayalım.

Bu kimlik MHP siyaseti ve ideolojisiyle vurgulanıyor.

Bir profil yükseltme videosu, az buz ve şöyle böyle değil.

Profil derken kendine son derece güvenli bir lider kimliği ve ideolojisiyle bütünleşme...

SEÇMENİNE NE DİYOR?

Bu videoyu pek çok açıdan değerlendirmek mümkün.

Belki öncelikle ağırlıklı olarak MHP seçmeni düşünülmüştür. Yıllarca seçim meydanlarında İmralı mukimini asmak için elinde “İngiliz sicimi” ile dolaşan Bahçeli, seçmenini bu yönde koşullandırdı.

Son bir ay içinde söz konusu Bahçeli ortadan kayboldu, yerine terör liderine af umudu yakan, kalk PKK’yi feshettiğini terörle ilişkini kestiğini açıkla, gel Meclis’te DEM sıralarına otur konuşma yap diyen bir Bahçeli geldi. Yani MHP’li seçmenin kafasını karıştırdı. Bunları söyleyen Bahçeli mi yoksa başka biri liderin yerini mi aldı diyen de vardır.

Bir de Bahçeli’nin Apo mesajını, partisine MHP seçmeni devşirmek için yüzde 5 altında oya sahip parti liderleri ortaya çıktı.

Bahçeli videosu bu açıdan kafası karışık MHP seçmenini rahatlatıyor. “Bana güven, gerisini merak etme sen.” Bu mesajı güçlü lider imajı ile bütünleştiriyor. Seçmeninde etkili olacaktır, MHP tek lider partisidir. Seçmenine şu mesajı da veriyor: Her şey vatan için, ölürüz, diriliriz, ülke ve gelecek için.

ERDOĞAN’A NE DİYOR?

Videonun ikinci güçlü mesajı Erdoğan’a.

“Bazen en yakınınız bile anlamaz seni, yalnız kalırsın. Ülkücülük tüm dünyayı karşına almaktır bazen. Bir bilge akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnmek gücü önem kazanır.”

Evet, en yakınınız, lafı Erdoğan’a. Gerisi Erdoğan’a hem gövde gösterisi hem seçmenine sadakat.

Erdoğan, İmralı gelsin konuşsun çağrısına, yani PKK’yi feshetme ve Meclis’te konuşma çağrısına açıkça destek vermedi. Gelsin konuşsun demedi. En son, Bakû dönüşünde gazetecilere; Bahçeli ile siyasetin terörle birlikte yürüyemez konusunda fikir birliği içindeyiz dedi.

ERDOĞAN HAZIRLIKLI DEĞİLDİ

Bütün her şey Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde ziyareti sonrası başladı. O zamanki yorumum şuydu: Bahçeli’nin İmralı’ya çağrısı o toplantıda kararlaştırıldı, Erdoğan’dan habersiz yapmaz, ittifaka sığmaz.

Ama anlaşılan 3 Ekim’deki toplantının dışında Bahçeli daha büyük bir çıkış yaptı, Erdoğan’ın hazırlıklı olmadığı.

Bahçeli, Kürt meselesinde kendi programını açıklayarak, Erdoğan’a karşı da bir liderlik gücü iddiası gösteriyor. Bu, evet Cumhur İttifakı içindeyiz ama bizim programımız bu, diyerek Erdoğan ile farklılığı da vurgulamaktadır. Bahçeli çok somut bir öneriyle öne çıkmaktadır. Bu açıdan abartarak yazayım, Erdoğan biraz apansız yakalandı.

ANLAŞMAZLIĞI GİDERİRLER

Erdoğan’ın buna yanıtı Esenyurt başta olmak üzere Güneydoğu’da üç belediyeye kayyum atamak mı oldu, bilmiyorum. Erdoğan Bahçeli’nin politikasını geliştirmek yerine, eski kayyum politikasına sarılıyor. Bahçeli’ye de bu kayyum ataması sürpriz olabilir.

İki politikacı arasında bir anlaşmazlık olduğu kesin.

Fakat bu anlaşmazlığın Cumhur İttifakı’nın sonunu getirecek beklentisi içinde olmayın. Bahçeli aynı zamanda Erdoğan’ı 2028 için de lider olarak öneriyor.

Şimdi ne olacak demeyin.

İktidar yanlılarına göre yakında Erdoğan-Bahçeli arasında bir görüşme olur ve sorunu çözerler.