Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından: Kocabey'in istifası Meclis'e bildirildi
MHP'li Hamit Kocabey'in Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından işleme konuldu.
MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 14 Ekim'de görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Kocabey, istifasını, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” sözleri ile duyurmuştu.
Kocabey'in stifasını sunduğu Adalet Bakanı ve aynı zamanda HSK Başkanı olan Abdulhamit Gül, dilekçeyi 19 Ekim Salı günü HSK’ye gönderdi. Ancak HSK, istifayı bir süre bekletme kararı aldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Saray'da bir saat süren görüşmelerinin ardından HSK, resmen Kocabey'in istifasını işleme koydu ve Meclis Başkanlığı'na bildirdi.
30 GÜN İÇİNDE YENİ İSİM BELİRLENECEK
Kocabey'in yerine gelecek isim için Meclis’te 30 gün içinde seçim yapılacak. Meclis Başkanlığı tarafından adaylık ilanına çıkılmasının ardından akademisyen ve avukatlar arasından başvuran isimler Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletilecek. Komisyon, adaylar arasından seçilecek üç ismi Meclis Genel Kurulu’na bildirecek. Genel Kurul da bu isimlerden birini HSK’nin yeni üyesi olarak seçecek. Genel Kurul’da da karma komisyonda olduğu gibi önce üçte iki, sonra beşte üç çoğunluk aranacak.
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