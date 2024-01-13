Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:34
Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.


Erdoğan Meral Akşener Devlet Bahçeli

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