Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Player Alanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- Kimlikleri açıklandı!
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- Okullarda son hafta ders yapılacak mı?
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'